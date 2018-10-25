Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей

Названа причина смертельного прорыва трубы с кипятком в Петербурге

«Такие ситуации возможны. Это техногенные ситуации. Почему это произошло — это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге она достаточно изношена», — сказал Цицин, но добавил, что фонд пока не занимался вопросом проверок тепловых сетей в Санкт-Петербурге.

Прорыв теплосети произошел ранним утром 28 сентября. В результате происшествия затопило подвальное кафе, расположенное в доме на Измайловском проспекте. Два человека погибли, обварившись кипятком.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Сообщалось, что после происшествия энергетики начали проверки теплосетей в подвальных и полуподвальных помещениях многоквартирных домов.