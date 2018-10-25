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Названа причина гибели людей в кипятке в Петербурге
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Названа причина смертельного прорыва трубы с кипятком в Петербурге 

360tv.ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"
Прорыв теплосети, из-за которого погибли два человека в кафе в Санкт-Петербурге, мог произойти из-за износа сетей. Об этом заявил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, его цитирует РИА «Новости».
«Такие ситуации возможны. Это техногенные ситуации. Почему это произошло — это другой вопрос. Скорее всего, изношены сети. В Петербурге она достаточно изношена», — сказал Цицин, но добавил, что фонд пока не занимался вопросом проверок тепловых сетей в Санкт-Петербурге.
Прорыв теплосети произошел ранним утром 28 сентября. В результате происшествия затопило подвальное кафе, расположенное в доме на Измайловском проспекте. Два человека погибли, обварившись кипятком.
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Сообщалось, что после происшествия энергетики начали проверки теплосетей в подвальных и полуподвальных помещениях многоквартирных домов.
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