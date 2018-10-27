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В Башкирии отец убил двух сыновей-близнецов
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Житель Башкирии задушил двух своих детей‐близнецов и покончил с собой 

360tv.ru + ещё 19 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель Башкирии задушил двух девятилетних детей близнецов. После этого, по версии следствия, 35-летний мужчина покончил с собой. Об этом со ссылкой на региональный Следственный комитет сообщил сайт ToDay News Ufa.
Тела девятилетних детей и их отца обнаружили в частном доме в одном из садовых товариществ. По предварительной версии, отец задушил своих несовершеннолетних детей, после чего решил свести счеты с жизнью.
Следователи допросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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