В Башкирии отец убил двух сыновей-близнецов

Житель Башкирии задушил двух своих детей‐близнецов и покончил с собой

Житель Башкирии задушил двух девятилетних детей близнецов. После этого, по версии следствия, 35-летний мужчина покончил с собой. Об этом со ссылкой на региональный Следственный комитет сообщил сайт ToDay News Ufa. Тела девятилетних детей и их отца обнаружили в частном доме в одном из садовых товариществ. По предварительной версии, отец задушил своих несовершеннолетних детей, после чего решил свести счеты с жизнью. Следователи допросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.