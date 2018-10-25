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Кубанский «апокалипсис»
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Наводнение в Краснодарском крае 

Рамблер 59 минут назад
В Краснодарском крае из-за масштабных ливней подтоплено 18 населенных пунктов, вода залила автомобильные трассы и железнодорожные пути. Разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа. Все экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. Перекрыт мост на трассе федерального значения Джубга — Сочи через реку Макопсе, из-за резкого подъема воды. В Туапсинском районе и подтопленном населенном пункте Апшеронского района объявлен режим ЧС.
Два человека погибли, два пострадали, еще один пропал без вести в Туапсинском районе Краснодарского края, часть которого оказалась подтоплена в результате дождей, сообщил ТАСС глава района Анатолий Русин.
В МЧС сообщили, что на Кубани подтоплено почти 2 тысячи домовладений. В пункты временного размещения эвакуировали более 360 человек.
На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение.
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