В затопленном Туапсе воду начали продавать по 450 рублей

Жительница Туапсе рассказала Telegram-каналу LifeShot , что в течение дня в затопленном городе несколько раз поднимались цены на питьевую воду.

По словам собеседницы канала, в 10:00 вода стоила 170 рублей, в 12:00 — 360, а в 16:00 — уже 450 рублей.

LifeShot опубликовал видео со стихийными очередями, в которые выстраиваются жители Туапсе, когда им привозят «техническую» воду для туалета и мытья рук.

Также канал показал фото опустевших полок в магазинах Туапсе, в отделе с водой осталась только газировка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил , что на затопленных территориях «кратно взметнулись» цены на пятилитровые бутылки с водой.

Объезжаем пострадавшие территории. Жители жалуются на резкий рост цен на питьевую воду. Это НЕДОПУСТИМО. pic.twitter.com/opn5ICFgvT— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 октября 2018 г.

«Это недопустимо. <…> Сегодня есть спекуляция и на воде, и на товарах первой необходимости. Этого вообще не может быть по определению», — подчеркнул он.

Кондратьев дал своим подчиненным час на то, чтобы разобраться, как обеспечить чистой водой каждого жителя Туапсе.

В последние дни в Краснодарском крае идут сильные ливни. В среду, 24 октября, в Туапсинском районе за шесть часов выпало 119 миллиметров осадков.

Жертвами паводка стали шесть человек. Сообщалось о трех пострадавших и одном пропавшем без вести.

В районе пришлось приостановить движение поездов. Из-за паводка обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи). В границах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации.

В некоторых населенных пунктах Краснодарского края начались перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе. 270 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.