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В затопленном Туапсе воду начали продавать по 450 рублей
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В затопленном Туапсе воду начали продавать по 450 рублей 

Рамблер + ещё 30 26 октября 2018
Фото: РИА Новости
Жительница Туапсе рассказала Telegram-каналу LifeShot, что в течение дня в затопленном городе несколько раз поднимались цены на питьевую воду.
По словам собеседницы канала, в 10:00 вода стоила 170 рублей, в 12:00 — 360, а в 16:00 — уже 450 рублей.
LifeShot опубликовал видео со стихийными очередями, в которые выстраиваются жители Туапсе, когда им привозят «техническую» воду для туалета и мытья рук.
Также канал показал фото опустевших полок в магазинах Туапсе, в отделе с водой осталась только газировка.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что на затопленных территориях «кратно взметнулись» цены на пятилитровые бутылки с водой.
«Это недопустимо. <…> Сегодня есть спекуляция и на воде, и на товарах первой необходимости. Этого вообще не может быть по определению», — подчеркнул он.
Кондратьев дал своим подчиненным час на то, чтобы разобраться, как обеспечить чистой водой каждого жителя Туапсе.
В последние дни в Краснодарском крае идут сильные ливни. В среду, 24 октября, в Туапсинском районе за шесть часов выпало 119 миллиметров осадков.
Жертвами паводка стали шесть человек. Сообщалось о трех пострадавших и одном пропавшем без вести.
В районе пришлось приостановить движение поездов. Из-за паводка обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи). В границах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации.
В некоторых населенных пунктах Краснодарского края начались перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе. 270 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.
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