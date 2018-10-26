Стало известно число жертв наводнения на Кубани

В результате сильных ливней и наводнения в Краснодарском крае погибли шесть человек. Как сообщает ТАСС , тела четырех жертв были обнаружены в домах Апшеронского района.

Первоначально сообщалось, что при паводке погибли два человека.

Два тела были найдены в Туапсинском районе. Там же пострадал один человек.

МЧС агентству заявили о трех пострадавших и об одном человеке, пропавшем без вести. Двоих пострадавших госпитализировали, одному оказали помощь и отпустили домой.

В последние дни в Краснодарском крае идут сильные ливни. В среду, 24 октября, в Туапсинском районе за шесть часов выпало 119 миллиметров осадков.

В Туапсинском районе временно остановили движение поездов, так как несколько станций затопило. Из-за паводка обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи).

В границах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации.

В некоторых районах Краснодарского края начались перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе. 270 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.