Ещё
Стало известно число жертв наводнения на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно число жертв наводнения на Кубани 

Рамблер + ещё 31 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате сильных ливней и наводнения в Краснодарском крае погибли шесть человек. Как сообщает ТАСС, тела четырех жертв были обнаружены в домах Апшеронского района.
Первоначально сообщалось, что при паводке погибли два человека.
Два тела были найдены в Туапсинском районе. Там же пострадал один человек.
В МЧС агентству заявили о трех пострадавших и об одном человеке, пропавшем без вести. Двоих пострадавших госпитализировали, одному оказали помощь и отпустили домой.
В последние дни в Краснодарском крае идут сильные ливни. В среду, 24 октября, в Туапсинском районе за шесть часов выпало 119 миллиметров осадков.
В Туапсинском районе временно остановили движение поездов, так как несколько станций затопило. Из-за паводка обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи).
В границах Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации.
В некоторых районах Краснодарского края начались перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе. 270 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена назвала причину смерти Караченцова79
«Ты меня никогда не забудешь»57
Скончался Николай Караченцов132
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн184
Видео
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
00:42
СМИ рассказали о последних словах Караченцова
Шоу-бизнес Происшествия
00:14
Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
Армия Оружие
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:16
В Приморье рухнул автомобильный мост
Происшествия Другое
02:28
В Москве выпал первый снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение