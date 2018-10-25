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Делавшего кукол из трупов россиянина оставили в психбольнице
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Делавший кукол из детских трупов россиянин остался в психбольнице 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд отложил принятие решения о возможности перевода на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей. Об этом в четверг, 25 октября, старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода Лариса Романова сообщила РИА Новости.
Районный суд 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение.
С ходатайством о выписке его из стационара выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества.
«Сегодня состоялось судебное заседание, на котором предполагалось огласить результаты экспертизы. Однако в связи с большой загруженностью по работе врачей-психиатров она еще не готова. Суд отложил принятие решения об изменении принудительных мер медицинского характера и возможности перевод Москвина на амбулаторное лечение на месяц», — сказала Романова.
По ее словам, следующее судебное заседание по делу Москвина состоится 21 ноября. Как отметил лечащий врач пациента, к этому времени экспертиза будет готова.
7 сентября сообщалось, что врачи психиатрической клиники №2 направили в суд ходатайство об изменении принудительного лечения 52-летнему Москвину, который выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол.
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