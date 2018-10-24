Решена судьба голого мужчины из метро Москвы

Ползавшего по вестибюлю станции «Красногвардейская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена голого мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщил источник Агентства городских новостей «Москва» в экстренных службах города.
«Обнаженного мужчину, ползавшего по вестибюлю станции метро «Красногвардейская», госпитализировали в психиатрическую клинику», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МВД России по столице Агентству «Москва» сообщили, что инцидент, видеозапись которого была ранее опубликована СМИ, произошел в воскресенье, 21 октября.
«Инцидент произошел 21 октября. Сотрудником полиции для данного мужчины была вызвана бригада медиков. Он госпитализирован», — пояснил дежурный офицер.
Ранее в СМИ была опубликована видеозапись, где запечатлен голый мужчина, ползающий по вестибюлю станции столичного метрополитена. Сообщалось, что данный инцидент произошел в среду, 24 октября.