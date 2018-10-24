Решена судьба голого мужчины из метро Москвы

Ползавшего по вестибюлю станции метро «Красногвардейская» голого мужчину госпитализировали в психбольницу

Ранее в СМИ была опубликована видеозапись, где запечатлен голый мужчина, ползающий по вестибюлю станции столичного метрополитена. Сообщалось, что данный инцидент произошел в среду, 24 октября.

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