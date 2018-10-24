Рушатся мосты и стены: стихия ударила по Кубани

Туапсе проливные дожди привели к обрушению мостов, дорог. Потоки грязной воды смывают автомобили на улицах, люди оказываются заблокированными в своих домах. На одной из улиц смыто бетонное ограждение вдоль дороги. По всему городу в грязи, вынесенной потоками воды на дороги, застревают автомобили. В селе Цыпка река Туапсинка вышла из берегов и обрушила часть автомобильного моста.

В Туапсе из-за проливных дождей, приведших к обрушению мостов, дорог и других объектов инфраструктуры, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает агентство «Юга» со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим», — пояснил глава региона.

Ситуация в городе критическая — потоки грязной воды смывают автомобили на улицах, люди оказываются заблокированными в своих домах. Глубина воды на улицах местами достигла метра, мощные потоки сбивают редких прохожих, отважившихся выйти из дома, передает ФАН.

В Сети выложены ролики, на которых видно, как по улицам плавают холодильники для напитков, стоявшие вне торговых помещений. На одной из улиц поток воды смыл бетонное ограждение вдоль дороги. По всему городу в грязи, вынесенной на дороги, застревают автомобили.

В селе Цыпка из-за мощного потока вышедшей из берегов реки Туапсинка обрушилась часть автомобильного моста на трассе через Шаумяновский перевал, из-за этого было прервано движение на трассе Майкоп — Туапсе. Мост уже восстанавливали после наводнения 2010 года.

«Спецтехника подошла, будут справляться со стихийным бедствием, меры будут предприниматься», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Шаумянское и Георгиевское сельские поселения полностью эвакуировали. Людям оказывают помощь. Жителей подтопленных населенных пунктов разместили в зданиях администраций, школах и гостиницах. Планируется, что в больницах оборудуют дополнительные места, если потребуется медпомощь.

В экстренных службах региона сообщили, что в станице Кринская подтоплены 60 дворов.

«60 домов, придворовые территории везде затопило, но в дом только в один вода зашла. Эвакуировали одну семью — двое взрослых и двое детей», — рассказали специалисты.

Из-за обрушившейся стихии на курорте подтопило железнодорожные станции Гойтх и Пшиш перегона Туапсе — Шепси. Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги уже обследуют четыре тоннеля, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Туапсинского района, передает «Кубань 24».

Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб. На место направили оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона для уточнения обстановки. Все оперативные службы района перевели на круглосуточный усиленный режим работы. МЧС сообщило, что за половину дня 24 октября

«Обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно. Напомню, в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, работает горячая линия», — сказал губернатор.

В северные поселения выехали отряды туапсинских спасательных подразделений, «Кубань-СПАС», пожарных частей, полицейские. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения, за уровнем воды в реках ведется круглосуточное наблюдение.

«В связи с выпадением обильных осадков в Туапсинском районе организована работа оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 28 единиц техники, в том числе плавсредства. На место направлены оперативные пожарно-спасательного группы для уточнения обстановки», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Особое внимание энергетики уделяют электроснабжению социально значимых объектов. В полной готовности находятся аварийный персонал и спецтехника, резервные источники энергоснабжения. В Туапсинский энергорайон направлены дополнительные резервные источники электроснабжения снабжения.

Всего на территории Туапсинского района в готовности к развертыванию находятся 38 пунктов временного размещения общей вместимостью 10240 человек. Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 327 человек, 85 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, передает ТАСС

МЧС ранее распространило экстренное предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами, града и ветра на территории Краснодарского края 24, 25 и 26 октября.