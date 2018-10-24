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На экс-главу Серпуховского района напали в СИЗО
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На экс-главу Серпуховского района напали в СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна напали в СИЗО «Лефортово», где он содержится по обвинению в хищениях, заявил его адвокат Андрей Гривцов.
«Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме», — передает его слова ТАСС.
По словам Гривцова, сосед кричал Шестуну, что убьет его, и угрожал заостренной ложкой.
14 июня суд арестовал Шестуна по обвинению в превышении полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей.
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