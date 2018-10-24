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Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
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Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео 

Lenta.ru + ещё 5 39 минут назад
Сильный ливень вызвал потоп в Туапсе (Краснодарский край). Видео с затопленных улиц публикует Instagram-аккаунт typodar.
На кадрах видно, что река Туапсе превратилась в мощный грязевой поток, высота которого доходит до уровня набережной. Люди на улицах ходят в воде по пояс, по улицам плывут холодильники, легковые машины и маршрутки. На одной из крупных дорожных развязок образовалась пробка, сильно повреждено ограждение на мосту.
Как сообщается на сайте регионального управление МЧС, из-за ливня было затоплено две железнодорожные станции и перегон Туапсе-Шепси, однако пассажирские поезда следуют без задержек. Аэромобильная группа готова к эвакуации населения.
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