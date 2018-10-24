Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео

Сильный ливень вызвал потоп в Туапсе ( Краснодарский край ). Видео с затопленных улиц публикует Instagram-аккаунт typodar.

На кадрах видно, что река Туапсе превратилась в мощный грязевой поток, высота которого доходит до уровня набережной. Люди на улицах ходят в воде по пояс, по улицам плывут холодильники, легковые машины и маршрутки. На одной из крупных дорожных развязок образовалась пробка, сильно повреждено ограждение на мосту.

Как сообщается на сайте регионального управление МЧС, из-за ливня было затоплено две железнодорожные станции и перегон Туапсе-Шепси, однако пассажирские поезда следуют без задержек. Аэромобильная группа готова к эвакуации населения.