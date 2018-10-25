На Кубани подтопило 900 домов

На Кубани почти 900 домов попали в зону подтопления

Почти 900 домовладений, где проживает порядка 3 тысяч человек, попали в зону подтопления в Апшеронском районе Кубани, около 300 человек эвакуированы, сообщает администрация Краснодарского края

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском районе введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.