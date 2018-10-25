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На Кубани подтопило 900 домов
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На Кубани почти 900 домов попали в зону подтопления 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Почти 900 домовладений, где проживает порядка 3 тысяч человек, попали в зону подтопления в Апшеронском районе Кубани, около 300 человек эвакуированы, сообщает администрация Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском районе введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.
"В Апшеронском районе пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженское городское поселение. В зоне подтопления — 900 домовладений, где проживает около трех тысяч человек. Порядка 300 жителей эвакуировано в санаторий, школу и детский сад в Хадыженске. Все обеспечены горячим питанием и водой", — говорится в сообщении.
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