Приставы потребовали снять арест с денег Улюкаева

Судебные приставы потребовали у суда снять арест с денег бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Лиану Ахмедову.