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СК предъявил обвинение директору завода в Гатчине
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Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок

СК предъявил обвинение директору завода в Гатчине 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Директору ЗАО «Гатчинский завод „Авангард“, в котором произошёл взрыв, предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте СК по Ленинградской области.
»Следователи предъявили директору завода соответствующее обвинение и допросили по обстоятельствам дела. Мужчина полностью признал свою вину по существу предъявленного ему обвинения и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе был задержан 22 октября. Ранее также было предъявлено обвинение главному инженеру завода «Авангард».
В результате взрыва на пиротехническом заводе в Ленинградской области, который произошёл 19 октября, погибли четыре человека.
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