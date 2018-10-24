В Туапсинском районе введен режим ЧП

В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 24 октября 2018 г.