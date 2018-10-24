В Туапсинском районе введен режим ЧП

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Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Кубани из-за подтоплений после дождей 

ТАСС + ещё 76 24 октября 2018
Фото: РИА Новости
Режим ЧС введен в Туапсинском районе Краснодарского края, где после дождей подтопило дома, сообщил в Twitter губернатор края Вениамин Кондратьев.
"В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома, помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию, уже размещаем людей в местах для временного пребывания. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим", — написал он.
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