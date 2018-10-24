Почему «взбесился» эскалатор в римском метро?

Что произошло на эскалаторе в Риме? Рассказ болельщиков

Обрушился эскалатор на станции римского метро. Что стало причиной ЧП, из-за которого пострадали десятки фанатов, которые приехали в столицу Италии на матч «Рома» — ЦСКА

При обрушении эскалатора в Риме пострадали десятки болельщиков. Большая часть госпитализированных — болельщики российского футбольного клуба ЦСКА, приехавшие на матч с итальянской «Ромой». Ночью было сделано несколько операций, семеро человек находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло на центральной станции «Репубблика», это самая глубокая станция римского метро. Эскалатор на большой скорости понес людей вниз, люди буквально сыпались друг на друга. Как сообщил глава пожарной службы Рима, причина инцидента пока не установлена. Однако, как заявила мэр итальянской столицы со ссылкой на очевидцев, основная версия — вина самих болельщиков, которые прыгали и скандировали на эскалаторе, передает ТАСС . Если информация подтвердится, можно лишь развести руками, говорит корреспондент Sports.ru в Риме Евгений Марков

«Что сказать? Абсолютно вопиющий случай. На самом деле, трудно сказать, кого нужно винить в данной ситуации. Не знаю, насколько в Риме обусловлено все техникой безопасности, насколько проверяются по правилам эксплуатации все эскалаторы у них, но с нашей стороны тоже, конечно, неправильное поведение наших футбольных болельщиков, оно тоже оставляет желать лучшего: прыгать толпой на эскалаторе, зная, что это явно не подходящее место».

Вину за инцидент на российских болельщиков возложил и глава МВД Италии.

«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые начали эти беспорядки. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали», — заявил министр и глава ультраправой партии «Лига» Маттео Сальвини.

Его слова приводят итальянские СМИ.

Business FM связалась с одним из пострадавших россиян, болельщик Денис отрицает, что эскалатор раскачивали:

«Меня отвезли в клинику, зашили — рваная рана у меня была, сделали обезболивающий укол. Все прошло нормально. Меня выпустили. Ребята из консульства отвезли меня домой. Никаких прыжков, песен, никаких пьянок не было. Просто зашли на эскалатор. Он был как обычно в Москве, допустим, в час пик. То есть обычная загруженность. В какой-то момент он просто начал без каких-либо причин ускоряться. То есть он ускорился, потом внизу вот как бы вот эти фишечки сложились, и начался самый замес. Так как эскалатор ехал быстро, люди вылетали с него. Я успл посмотреть влево, там два эскалатора: где-то скорость была [у нашего] раза в два быстрее, чем у обычного».

Люди буквально сыпались друг на друга, рассказывает болельщик Константин:

«Шли спокойно, без всяких песен, кричалок и так далее. Люди были трезвые. Зашли на эскалатор без каких-либо лишних телодвижений. Внезапно эскалатор начал ускоряться. В этот момент я заметил разницу скоростей между двумя эскалаторами. Посмотрел вниз и уже увидел, как оттуда люди просто вылетают друг на друга, потому что не успевают разойтись. И в конце уже эскалатор заклинило, когда ступеньки друг на друга начали наезжать. Этими ступеньками больше всех ран и было нанесено. Мне в этот момент просто повезло. Я запрыгнул на панель на боковую прямо именно в момент этого удара, поэтому не получил никаких повреждений. Очень-очень мне повезло».

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин говорит, что вообще на эскалаторах постоянно прыгают болельщики и обычно ничего страшного не происходит:

«В моей практике на эскалаторах только бывало, что на одном ехали болельщики одной команды, на втором — другой. Они подрались. Или, допустим, в Киев болельщики российские, еще до всех этих событий российско-украинских, приехали и в метро спускались, перебили все плафоны на эскалаторе. Это обычный вандализм, хулиганство и так далее. Но при этом как бы там ни прыгали, как бы там ни орали, ни скакали, я не слышал, чтобы хоть раз обрушился, обвалился [эскалатор] или начал ехать вниз быстро начал и так далее».

В сети почти сразу появилось видео аварии. Полотно быстро летит вниз, люди не успевают отходить и падают друг на друга, несколько ступеней в итоге ломаются. В кадре никто не прыгает, но камера зафиксировала только последние секунды до остановки эскалатора.

Комментирует журналист из Италии Сергей Иезуитов:

«Естественно, задавали вопрос спасателям итальянским и пожарным, которые одними из первых прибыли на место происшествия. Они говорят, что мы пока ничего не можем сказать, будем рассматривать вариант отказа техники, потому что техника в метрополитене в итальянском находится в довольно-таки плачевном состоянии. Деньги выделяются на поддержание ее работоспособности. Регламентные работы выполняются, когда уже, как говорится, припрет. Не знаю, как дальше будет развиваться вся эта ситуация, потому что сейчас расследованием инцидента занимается прокуратура и городская служба транспорта. Но пока ничего не говорят. Итальянцы будут, естественно, очень осторожничать в данной ситуации, чтобы, не дай бог, на них не упала какая-то тень, потому что, если они окажутся виноватыми, придется оплачивать пребывание в больницах и так далее. Они в этом совершенно не заинтересованы».

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«Вопрос к испытаниям эскалаторов и подготовке их к сверхнагрузкам, потому что в любом случае каждая деталь, направляющие механизмы подачи и механизмы протяжки эскалатора должны испытываться на сверхнагрузки. Как то — возможное землетрясение, отклонение самих конструкций, задымление, пожар, тепловая нагрузка. Естественно, это, конечно, когда люди идут по этому эскалатору, несмотря на его движение или если он стоит. Естественно, когда могут быть какие-то внештатные ситуации, например, прыжки. Мне кажется, что на как раз прыжки, на резкие колебательные движения, когда контур колебаний может войти в резонанс».

Кто будет оплачивать ущерб здоровью, нанесенный в результате поломки эскалатора, пока не ясно. Судя фото пивных бутылок возле ступеней эскалатора, у пострадавших, которые употребляли алкоголь, с получением компенсаций могут возникнуть проблемы. Сам матч с итальянской «Ромой» прошел без инцидентов. Правда, как рассказал ТАСС болельщик Анатолий, часть российских фанатов попытались уйти с матча, чтобы поехать в больницы к пострадавшим. По словам собеседника агентства, россиян не пустили стюарды и полицейские. Армейцы Москвы проиграли и потерпели первое поражение в новом цикле Лиги чемпионов.