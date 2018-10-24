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В Туапсе в зоне подтопления нашли тело погибшей женщины
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В СК намерены проверить данные об обнаружении тела в зоне подтопления в Туапсе 

RT на русском + ещё 44 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Следователи собираются изучить появившуюся информацию о том, что возле одного из подтопленных домов в Туапсе обнаружено тело женщины.
Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя краевого СУ СК России Наталья Смяцкая.
«Организовано проведение проверки, выезд на место происшествия по сообщению об обнаружении тела женщины», — сказала она.
Ранее источник в медицинских кругах сообщал агентству, что возле одного из подтопленных домов в Туапсе обнаружено тело.
24 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.
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