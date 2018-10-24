СМИ: в Москве водитель автобуса открыл стрельбу в ходе ссоры с пассажирами

Водитель столичного автобуса Т13 дважды выстрелил в воздух в ходе конфликта с пассажирами, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел 22 октября на остановке у въезда на Шереметьевскую эстакаду. По неизвестной причине в автобусе началась потасовка, водитель покинул кабину, сделал выстрел из травматического пистолета, сел за руль и поехал дальше.

Водитель — сотрудник 3-го автобусного парка Москвы — находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.