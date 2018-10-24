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В Москве водитель автобуса открыл стрельбу
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СМИ: в Москве водитель автобуса открыл стрельбу в ходе ссоры с пассажирами 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель столичного автобуса Т13 дважды выстрелил в воздух в ходе конфликта с пассажирами, сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 22 октября на остановке у въезда на Шереметьевскую эстакаду. По неизвестной причине в автобусе началась потасовка, водитель покинул кабину, сделал выстрел из травматического пистолета, сел за руль и поехал дальше.
Водитель — сотрудник 3-го автобусного парка Москвы — находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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