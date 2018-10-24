Семейное проклятие: Максакова назвала имя убийцы мужа

Мария Максакова назвала имя убийцы Дениса Вороненкова

Людмила Вороненкова, мать убитого в марте прошлого года экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, впервые после трагедии встретилась с Марией Максаковой в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В прошлом выпуске передачи оперная певица обвинила в смерти своего мужа его близкого друга Дениса Панаитова. Во время интервью вдова Вороненкова узнала о том, что на ее квартиру в Киеве было совершено нападение.

Максакова также рассказала об афере Дениса Панаитова с московской квартирой Вороненкова и квартирой в Киеве, где она сейчас проживает вместе со своим сыном Иваном. По ее словам, Вороненков подарил ей московскую квартиру, которую у нее украл Панаитов.

На вопрос о том, откуда у Панаитова — работника Следственного комитета Одинцовского района Московской области — оказались деньги на элитную недвижимость, Максакова не смогла ответить.

«Киевская квартира оказалась записанной на его сестру-пенсионерку Наталью Панаитову, у которой уж точно средств на такую недвижимость не может быть. А у Дениса есть недвижимость еще и на Кипре, в Москве, Нижнем Новгороде. На его зарплату? А ведь его служебное положение предполагало прозрачность деклараций, и в них подобные доходы не отражены. Несколько я знаю, он многим сильно задолжал, и это толкнуло его на такой шаг с нашей семьей», — рассказала артистка.

Максакова также заявила, что Панаитов не собирался отдавать деньги, которые взял в долг у Дениса Вороненкова. Кроме того, Панаитов настаивает на том, что сам Вороненков должен был ему денег.

В данный момент Панаитов не может приехать на Украину из-за того, что ему предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении Максаковой. О его местоположении ничего неизвестно. На данный момент ведется следствие. Также известно, что последнее электронное письмо, отправленное с почты Вороненкова, было адресовано как раз Панаитову, и тот очень волновался, не попало ли оно в руки следователей.

Адвокат Дениса Панаитова Вадим Лялин рассказал, что накануне убийства Вороненкова у Марии и Панаитова были очень напряженные отношения.

«На том, кто больше всех кричит, шапка горит», — заявил Лялин.

На вопрос, могла ли Максакова быть заинтересована в смерти мужа, адвокат Панаитова заявил, что «не исключено ничего».

Первая жена Дениса Вороненкова Светлана Макеенко в студии заявила, что подозревает Дениса Панаитова и вторую бывшую жену Вороненкова Юлию в причастности к трагедии с ее экс-супругом. Макеенко также не исключила, что Юлия может состоять в сговоре с Панаитовым. Именно Юлии Вороненков оставил все свое имущество. На данный момент идут судебные слушания о разделе имущества между остальными наследниками погибшего.

Мать экс-депутата Людмила Вороненкова в эфире программы заявила, что Мария Максакова после смерти мужа очень сильно изменилась и не спешит видеться с ней.

«Живу воспоминаниями, — начала Вороненкова. — Он для меня всегда был и будет любимым сыном. Вот с Машей хотела бы общаться, но она изменилась после смерти Дениса. Она не хочет меня ни видеть, ни слышать. Хотела бы внука прижать, поцеловать, но не могу. Мария не пускает меня к нему».

Несмотря на это, Людмила Вороненкова поблагодарила Максакову за то, что именно с ней ее сын стал мягче. По ее словам, Вороненков был счастлив и стал чаще звонить матери. Максакова, в свою очередь, ответила, что всегда рада видеть свекровь в Киеве при одном условии: без съемочных групп тех телеканалов, которые «порочат ее имя».

Ранее Людмила Вороненкова пыталась встретиться с Максаковой вместе со съемочной группой программы «Прямой эфир». Тогда Максакова отказалась встречаться со свекровью, напомнив, что она пожертвовала многим, поехав за Денисом на Украину, а Людмила Николаевна позволяет в своем присутствии «сомнительные высказывания о сыне», чего бы сама Мария никогда не допустила.

В эфире передачи также появилась сестра погибшего Дениса Вороненкова Ирина. Она рассказала о семейном проклятье Вороненковых.

«На протяжении многих лет в нашей семье происходят трагические вещи. Почему-то в нашем роду гибнут только мужчины. Сначала не стало маминого брата, ему было всего 45 лет. В 2007 году во время пожара сгорели папа и мой сын Максим, которому было всего три года. Потом умер мой муж, вот теперь не стало Дениса, моего брата, которого я очень любила, которого никто не заменит. Где-то в душе теплится надежда на то, что он все-таки жив. Я была бы этому очень рада», — поделилась Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве. Вороненков покинул Россию после поражения на думских выборах 2016 года. В феврале Вороненков рассказал в интервью украинскому изданию о получении украинского гражданства.