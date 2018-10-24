Ещё
В Карелии мертвеца пытались привлечь к ответственности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Карелии назначил административное наказание умершему шесть лет назад 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировой суд Прионежского района Карелии назначил административное наказание умершему 6 лет назад человеку, сообщает прокуратура Карелии, уточняя, что по протесту ведомства судебное постановление отменено.
В январе 2017 года в Прионежском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с пьяным водителем. Мужчина предъявил водительское удостоверение, которое не вызвало сомнений у инспекторов.
Районный мировой суд назначил административное наказание мужчине с именем и фамилией, которые были указаны в водительских правах.
"Как установила прокуратура, привлеченный к административной ответственности гражданин умер в 2012 году, а водительское удостоверение на его имя сотрудникам полиции предъявил другой человек, имеющий внешнее сходство с умершим", — говорится в сообщении.
В итоге надзорное ведомство опротестовало решение суда, и постановление о привлечении умершего к административной ответственности было отменено. О судьбе мужчины, ездившего по чужим водительским правам, не сообщается.
Последние новости
Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море Длинные выходные ждут россиян на следующей неделе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-24 выпустил ракету мимо полигона148
Трагедия на Байконуре20
Ребенок умер на борту рейса Москва-Душанбе15
Поезд порвался во время движения на МЦК29
Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята65
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
00:39
Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка
Армия Войска
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:44
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Армия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:20
Названа стоимость проданного Рослякову ружья
Происшествия
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
00:42
Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов
Общество
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение