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В Курской области нашли мертвым пропавшего школьника
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В Курской области нашли мертвым пропавшего школьника 

РИА Новости + ещё 36 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тело пропавшего в Курской области семилетнего школьника нашли в 20 километрах от места исчезновения, по версии следствия, проживавший с ребенком в одном подъезде мужчина вывез его и убил, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Семилетний мальчик пропал в городе Железногорск 23 октября. По данным следствия, ребенок вышел из школы, зашел с одноклассником в магазин, они купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. Поисками школьника занимались около 350 человек. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции, удалось установить лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления. Им оказался 39-летний житель Железногорска, проживающий в том же подъезде многоквартирного дома, где и пропавший мальчик", — говорится в сообщении.
По версии следствия, около 15.00 23 октября подозреваемый встретил школьника в лифте подъезда.
"Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где, как предполагает следствие, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказания за содеянное убил его, нанеся ножевое ранение в область в головы", — сообщает СК.
По данным следствия, затем мужчина положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска, где спрятал в лесопосадке за своим дачным участком, закидав ветками, листьями и травой.
Подозреваемый задержан, сейчас ведется его допрос.
"В ближайшее время будет проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе и психиатрическая экспертиза подозреваемому для установления его склонности к педофилии. В отношении подозреваемого следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечает следствие.
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