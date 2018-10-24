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Патрушев назвал причину бойни в Керчи
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Патрушев назвал причину бойни в колледже Керчи 

Lenta.ru + ещё 72 1 час назад
Причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.
Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе, — заявил он в ходе заседания в Новосибирской области.
Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников — ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.
«Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей», — резюмировал он.
17 октября Росляков устроил в Керченском политехническом колледже несколько взрывов, потом начал расстреливать студентов и преподавателей из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).
Позднее стала известна цель устроившего бойню 19-летнего Владислава Рослякова: в первую очередь он собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову, рассказала его мать. Следователи выясняют, знало ли руководство о намерениях ученика. Против Гребенниковой могут возбудить уголовное дело по статье «Халатность».
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