Сибиряков предупредили о террористической угрозе

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири.
"Вопросы, которые будем рассматривать сегодня, не менее актуальны для обеспечения безопасности граждан и государства. Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии", — сказал Патрушев в среду на совещании в Новосибирске.