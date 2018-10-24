Сибиряков предупредили о террористической угрозе

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Патрушев предупредил о росте террористической активности в Сибири 

ТАСС 1 час назад
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири.
"Вопросы, которые будем рассматривать сегодня, не менее актуальны для обеспечения безопасности граждан и государства. Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии", — сказал Патрушев в среду на совещании в Новосибирске.
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