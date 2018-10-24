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Авария с фанатами ЦСКА стала одной из крупнейших в метро Рима
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Авария с фанатами ЦСКА стала одной из крупнейших в метро Рима 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Обрушение эскалатора с россиянами в метро Рима стало крупнейшим техногенным инцидентом в подземке итальянский столицы за последние 12 лет. Об этом сообщает НСН.
По данным агентства, до этого самым крупным происшествием было столкновение поездов 17 октября 2006 года у станции «Пьяцца Витторио».
У одного из поездов отказали тормоза, он проехал на красный сигнал и врезался в шедший впереди состав. В результате аварии погиб один человек, ранения получили более сотни пассажиров.
Вечером 23 октября 2018 года на станции метро «Репубблика» в Риме произошла авария на эскалаторе. В этот момент на подъемнике находились болельщики ЦСКА, приехавшие на матч московского клуба с «Ромой».
Представитель посольства РФ в Италии сообщал, что всего в результате аварии пострадали 30 человек, 15 из них — россияне. Также травмы получили четыре украинца.
Причины инцидента пока неизвестны. Эскалатор с болельщиками в какой-то момент начал двигаться слишком быстро, пассажиры не успевали сойти, началась давка. По одной из версий, аварию могли спровоцировать болельщики, прыгавшие на эскалаторе.
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