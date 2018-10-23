Стрелок из Керчи интересовался убийствами и маньяками

Керченский стрелок Владислав Росляков использовал тайный аккаунт в соцсети «ВКонтакте», чтобы посещать закрытые группы, посвященные убийствам, маньякам и изготовлению взрывчатки и оружия.

Как выяснил телеканал РЕН ТВ , Росляков также интересовался неонацистскими украинскими пабликами, в которых пропагандировали убийства.

Также СМИ обнаружили у керченского убийцы учетную запись в Telegram, где в качестве аватара он использовал фото украинского маньяка Анатолия Оноприенко, убившего 52 человека с 1989 по 1996 годы.

В интернете Росляков искал информацию об оружии и его переделке, изготовлении взрывчатки и убийствах.

Судмедэксперты проводят посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы установить, не страдал ли Росляков психическим заболеванием.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.