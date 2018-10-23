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В одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор
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В одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: trc-columbus.ru
В одном крупнейших торговых центров российской столицы, расположенном на юге Москвы, произошло обрушение эскалатора, сообщил источник в экстренных службах.
Источник уточнил, что ЧП произошло в ТЦ Columbus, который расположен по адресу улица Кировоградская, дом 13А, район «Чертаново Центральное, передает ТАСС.
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По данным источника, произошло обрушение пяти ступеней эскалатора. В результате инцидента никто не пострадал, торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
Напомним, во вторник в Риме из-за аварии на эскалаторе 30 человек получили тяжелые увечья, 19 из них — россияне.
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