В одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор

В одном крупнейших торговых центров российской столицы , расположенном на юге Москвы, произошло обрушение эскалатора, сообщил источник в экстренных службах.

Источник уточнил, что ЧП произошло в ТЦ Columbus, который расположен по адресу улица Кировоградская, дом 13А, район «Чертаново Центральное, передает ТАСС

По данным источника, произошло обрушение пяти ступеней эскалатора. В результате инцидента никто не пострадал, торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Напомним, во вторник в Риме из-за аварии на эскалаторе 30 человек получили тяжелые увечья, 19 из них — россияне.