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Россиянин вез умершую жену на Украину под видом живой
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Умершую россиянку попытались выдать за живую и переправить на Украину 

Lenta.ru + ещё 8 38 минут назад
Фото: Погранслужба Украины
Граждане России и Украины попытались переправить труп своей родственницы через российско-украинскую границу, выдав ее за пассажирку. Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления погранслужбы Украины в Facebook.
Инцидент произошел 23 октября на международном автомобильном пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области. Пассажирский автомобиль с российскими номерами пересек российскую границу, однако украинских пограничников в ходе осмотра заинтересовала женщина, пристегнутая ремнем безопасности и «спавшая» на заднем сиденье машины.
Позднее водитель предоставил пограничникам свидетельство о смерти женщины, выданное российскими властями 22 октября. Он объяснил, что вез родственницу на Украину для похорон в Запорожской области.
Пограничники уведомили Нацполицию о совершении правонарушения по статье «Умышленное убийство».
Причина, по которой российские пограничники не увидели труп в автомобиле, не известна.
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