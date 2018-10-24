Россиянин вез умершую жену на Украину под видом живой

Умершую россиянку попытались выдать за живую и переправить на Украину

Граждане России Украины попытались переправить труп своей родственницы через российско-украинскую границу, выдав ее за пассажирку. Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления погранслужбы Украины в Facebook.

Инцидент произошел 23 октября на международном автомобильном пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области. Пассажирский автомобиль с российскими номерами пересек российскую границу, однако украинских пограничников в ходе осмотра заинтересовала женщина, пристегнутая ремнем безопасности и «спавшая» на заднем сиденье машины.

Позднее водитель предоставил пограничникам свидетельство о смерти женщины, выданное российскими властями 22 октября. Он объяснил, что вез родственницу на Украину для похорон в Запорожской области.

Пограничники уведомили Нацполицию о совершении правонарушения по статье «Умышленное убийство».

Причина, по которой российские пограничники не увидели труп в автомобиле, не известна.