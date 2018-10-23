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СК возбудил дело по факту пожара на заводе «Электроцинк»
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СК возбудил дело по факту пожара на заводе во Владикавказе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе и гибели сотрудника МЧС при его тушении.
«Возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении элетролитного цеха открытого акционерного общества «Электроцинк» и гибели сотрудника МЧС России по РСО-Алания при тушении пожара (ч. 2 ст. 217 УК России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту пожара на заводе во Владикавказе.
Как отмечалось, работу завода, производящего продукцию цветной металлургии, приостановят на два месяца.
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