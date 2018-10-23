СК возбудил дело по факту пожара на заводе «Электроцинк»

СК возбудил дело по факту пожара на заводе во Владикавказе

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении элетролитного цеха открытого акционерного общества «Электроцинк» и гибели сотрудника МЧС России по РСО-Алания при тушении пожара (ч. 2 ст. 217 УК России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту пожара на заводе во Владикавказе.

Как отмечалось, работу завода, производящего продукцию цветной металлургии, приостановят на два месяца.