«Мы надеялись найти Дашу живой»

В Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы

В Чите сотрудники полиции нашли тело девочки, пропавшей несколько дней назад по дороге в школу, а также задержали предполагаемого убийцу — 45-летнего сторожа автостоянки. Как сообщили RT в региональном СК, подозреваемый был судим за изнасилование, и сейчас следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям. Мужчина свою вину отрицает. Жители Читы начали сбор средств на похороны убитой школьницы.

В Забайкалье следователи задержали предполагаемого убийцу 12-летней Дарьи Карташовой . Девочка пропала 19 октября по дороге в школу. К её поиску были подключены полиция, спасатели и волонтёры.

«Сотрудники опрашивали жителей домов в районе, где проживает девочка. Также совместно с волонтёрами были организованы поисковые мероприятия по предполагаемому маршруту движения девочки», — рассказали RT в полиции Читы.

Участники поисков осматривали подвалы, дачи, канализационные люки, заброшенные здания. Обследовали русло реки Чита, расположенное недалеко от дома девочки. Параллельно с поисковыми мероприятиями сотрудники уголовного розыска отрабатывали версии криминального исчезновения школьницы.

«Мы все надеялись найти Дашу живой», — рассказывает один из волонтёров поискового отряда имени Кости Долгова.

Мама Даши, Елена Степанова , разместила видеообращение в соцсетях, в котором попросила дочь вернуться.

«Изъяли предметы, указывающие на причастность задержанного к убийству»

23 октября из Читы пришли неутешительные новости: полицейские нашли тело девочки.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий утром 23 октября сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей девочки недалеко от места задержания гражданина, который может быть причастен к её исчезновению», — заявили в полиции.

Как сообщили в региональном СК, тело девочки нашли на автостоянке, расположенной неподалёку от дома школьницы. Там же работал сторожем и подозреваемый в убийстве.

«В понедельник вечером были получены данные о причастности 45-летнего мужчины к убийству ребенка. При поддержке бойцов ОМОН Росгвардии был проведён обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли предметы, однозначно указывающие на причастность задержанного к убийству малолетней», — сообщил RT старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.

По его словам, утром следователи организовали проведение дополнительного осмотра по месту жительства задержанного, в ходе которого было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Как уточнили в Следственном комитете, следователи осмотрели тело и назначили проведение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и генотипоскопической (экспертизы ДНК).

«В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил Марков.

Проверяется на другие преступления

Следователи не исключают, что подозреваемый мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Пресс-служба СК РФ

«Следствием будет проверяться возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Забайкальского края», — добавили в пресс-службе СУ СК по Забайкалью.

По данным правоохранителей, ранее подозреваемый уже отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней и был освобождён из мест лишения свободы в 2008 году.

Стоит отметить, что у мужчине при обыске был обнаружен телефон пропавшей девочки.

Сам подозреваемый свою причастность к преступлению отрицает. На видео, которое распространил региональный СК, мужчина заявляет, что ничего не совершал.

«Я знаю, что потерялась девчонка. А вы сюда пришли, чтобы повесить это на меня! А фотографии в телефоне — это мои фотографии», — говорит оперативникам задержанный.

Между тем жители Читы уже начали сбор средств на похороны Даши. 23 октября в городе прошла акция в память о погибшей девочке. Все желающие принесли зажжённые свечи на центральную площадь. Траурная акция проходит с согласия родных девочки, которые пока не могут оправиться от случившегося в их семье.