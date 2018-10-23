«Мы надеялись найти Дашу живой»

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В Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы 

RT на русском 2 часа назад
В Чите сотрудники полиции нашли тело девочки, пропавшей несколько дней назад по дороге в школу, а также задержали предполагаемого убийцу — 45-летнего сторожа автостоянки. Как сообщили RT в региональном СК, подозреваемый был судим за изнасилование, и сейчас следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям. Мужчина свою вину отрицает. Жители Читы начали сбор средств на похороны убитой школьницы.
В Забайкалье следователи задержали предполагаемого убийцу 12-летней Дарьи Карташовой. Девочка пропала 19 октября по дороге в школу. К её поиску были подключены полиция, спасатели и волонтёры.
«Сотрудники опрашивали жителей домов в районе, где проживает девочка. Также совместно с волонтёрами были организованы поисковые мероприятия по предполагаемому маршруту движения девочки», — рассказали RT в полиции Читы.
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
В общей сложности, по словам представителей пресс-службы УМВД Забайкальского края, были задействованы более 1000 человек.
Участники поисков осматривали подвалы, дачи, канализационные люки, заброшенные здания. Обследовали русло реки Чита, расположенное недалеко от дома девочки. Параллельно с поисковыми мероприятиями сотрудники уголовного розыска отрабатывали версии криминального исчезновения школьницы.
«Мы все надеялись найти Дашу живой», — рассказывает один из волонтёров поискового отряда имени Кости Долгова.
Мама Даши, Елена Степанова, разместила видеообращение в соцсетях, в котором попросила дочь вернуться.

«Изъяли предметы, указывающие на причастность задержанного к убийству»

23 октября из Читы пришли неутешительные новости: полицейские нашли тело девочки.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий утром 23 октября сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей девочки недалеко от места задержания гражданина, который может быть причастен к её исчезновению», — заявили в полиции.
Как сообщили в региональном СК, тело девочки нашли на автостоянке, расположенной неподалёку от дома школьницы. Там же работал сторожем и подозреваемый в убийстве.
«В понедельник вечером были получены данные о причастности 45-летнего мужчины к убийству ребенка. При поддержке бойцов ОМОН Росгвардии был проведён обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли предметы, однозначно указывающие на причастность задержанного к убийству малолетней», — сообщил RT старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.
По его словам, утром следователи организовали проведение дополнительного осмотра по месту жительства задержанного, в ходе которого было обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.
Как уточнили в Следственном комитете, следователи осмотрели тело и назначили проведение судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской и генотипоскопической (экспертизы ДНК).
«В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил Марков.

Проверяется на другие преступления

Следователи не исключают, что подозреваемый мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.
Пресс-служба СК РФ
«Следствием будет проверяться возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Забайкальского края», — добавили в пресс-службе СУ СК по Забайкалью.
По данным правоохранителей, ранее подозреваемый уже отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней и был освобождён из мест лишения свободы в 2008 году.
Стоит отметить, что у мужчине при обыске был обнаружен телефон пропавшей девочки.
Сам подозреваемый свою причастность к преступлению отрицает. На видео, которое распространил региональный СК, мужчина заявляет, что ничего не совершал.
«Я знаю, что потерялась девчонка. А вы сюда пришли, чтобы повесить это на меня! А фотографии в телефоне — это мои фотографии», — говорит оперативникам задержанный.
Между тем жители Читы уже начали сбор средств на похороны Даши. 23 октября в городе прошла акция в память о погибшей девочке. Все желающие принесли зажжённые свечи на центральную площадь. Траурная акция проходит с согласия родных девочки, которые пока не могут оправиться от случившегося в их семье.
«Мы соберём вечер памяти, чтобы помочь семье Даши собрать деньги на достойные похороны», — пишут добровольцы в социальных сетях. К соболезнованиям присоединились редакции местных газет и администрация города.
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