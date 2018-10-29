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За смерть людей на Кубани могут ответить чиновники
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Причиной смерти людей на Кубани могла стать халатность чиновников Апшеронского района 

Вести.Ru + ещё 141 13 минут назад
Фото: Global Look Press
Сотрудники администрации Апшеронского района Кубани подозреваются в халатности, вследствие которой в результате подтопления погибли люди. Такую точку зрения высказало следствие.
24 октября в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС региона, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. Всего, по уточненным сведениям, в результате удара стихии шесть человек погибли, 60 пострадали, неизвестна судьба двух человек.
Прокуратура Апшеронского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации муниципального образования Апшеронский район по статье "Халатность" Уголовного кодекса РФ. В ходе проверки было установлено, что эти лица были проинформированы о возможном возникновении чрезвычайной ситуации на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений в период с 24 по 26 октября текущего года.
Как отмечается, сотрудники муниципалитета допустили преступную небрежность, передает РИА Новости.
Пресс-служба прокуратуры добавила, что следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей.
В настоящее время проводится расследование.
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