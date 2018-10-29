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Четверо пострадавших в Керчи выписаны из больниц
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Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших при ЧП в Керчи 

RT на русском + ещё 70 29 октября 2018
Фото: Reuters
Из больниц в Крыму выписали четверых пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.
«Сегодня из керченской детской больницы были выписаны две девочки возрастом 15 и 17 лет… из 6-й городской больницы Симферополя также выписаны две девушки возрастом 18 и 28 лет», — уточнила собеседница агентства.
Отмечается, что в настоящее время в больницах региона всё ещё находится 21 пострадавший.
Их состояние оценивается как стабильное.
17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников политехнического колледжа в Керчи, устроив взрыв и стрельбу.
В результате инцидента погиб 21 человек.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию.
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