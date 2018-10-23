Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце

Турецкий политик Догу Перинчек заявил, что тело журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи обнаружили в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает Internet haber.
По словам Перинчека, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявит об этом 23 октября.
По данным Internet haber, речь может идти о «фрагментах тела».
Уроженец Саудовской Аравии Хашогджи переехал в США в 2017 году. Второго октября 2018-го он вошел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле, и с тех пор его никто не видел. Сначала власти Саудовской Аравии утверждали, что он свободно покинул здание, но 20 октября объявили, что он погиб в результате драки.
СМИ писали, что Турция сообщила США о наличии записей из посольства, подтверждающих факт убийства журналиста. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон разберется в ситуации. Если выяснится, что Хашогджи был убит, виновные понесут «суровое наказание», заявлял Трамп.