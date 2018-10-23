Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце

Тело журналиста Хашогджи нашли в колодце

По данным Internet haber, речь может идти о «фрагментах тела».

Уроженец Саудовской Аравии Хашогджи переехал в США в 2017 году. Второго октября 2018-го он вошел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле, и с тех пор его никто не видел. Сначала власти Саудовской Аравии утверждали, что он свободно покинул здание, но 20 октября объявили, что он погиб в результате драки.