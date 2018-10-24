В Москве неизвестный ранил двух молодых людей и скрылся

Неизвестный ранил двух молодых людей у ночного клуба на юге Москвы и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

По данным ведомства, 23 октября в полицию из службы "03" поступило сообщение об огнестрельном ранении по Кастанаевской улице, д. 51, корп. 2. Однако оно не подтвердилось. "Прибывшие сотрудники МВД обнаружили двух молодых людей 1996 и 1995 годов рождения, которым были причинены колото-резаные ранения шеи и грудной клетки", — сказали в главке, добавив, что оба пострадавших были госпитализированы.

По информации полиции, у кафе, которое расположено по данному адресу, у потерпевших возник конфликт с неизвестным, переросший в драку. В ходе него мужчина неустановленным предметом ранил двух молодых людей.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 с. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия").