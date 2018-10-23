В Уфе спасли застрявшего в стиральной машине мальчика

В Уфе спасатели вызволили ребенка, застрявшего в стиральной машине

Уфимские спасатели вызволили пятилетнего малыша из стиральной машины, который застрял в барабане во время исследования устройства техники, аналогичный случай накануне произошел в Тюмени , тогда в стиральной машине застряла четырехлетняя девочка.

Во вторник спасателям Уфы позвонила местная жительница и сообщила, что не может самостоятельно вытащить пятилетнего сына из стиральной машины.

"По прибытию спасатели выяснили, что малыш залез в стиральную машинку исследовать внутреннее устройство этой полезной техники и застрял. Специалисты вызволили мальчика за пять минут с помощью слесарных инструментов. Ребенка осмотрел врач-спасатель, видимых повреждений обнаружено не было, сам "пленник" ни на что не жаловался", — сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Ранее тюменские спасатели помогли четырехлетней девочке, которая во время игры застряла в стиральной машине. Прибыв на место, спасатели полностью разобрали технику, чтобы не травмировать ребенка. Сначала они извлекли барабан из корпуса машинки, а затем с помощью гидравлического оборудования достали девочку из барабана. Ребенок не пострадал.