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В Уфе спасли застрявшего в стиральной машине мальчика
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В Уфе спасатели вызволили ребенка, застрявшего в стиральной машине 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Уфимские спасатели вызволили пятилетнего малыша из стиральной машины, который застрял в барабане во время исследования устройства техники, аналогичный случай накануне произошел в Тюмени, тогда в стиральной машине застряла четырехлетняя девочка.
Во вторник спасателям Уфы позвонила местная жительница и сообщила, что не может самостоятельно вытащить пятилетнего сына из стиральной машины.
"По прибытию спасатели выяснили, что малыш залез в стиральную машинку исследовать внутреннее устройство этой полезной техники и застрял. Специалисты вызволили мальчика за пять минут с помощью слесарных инструментов. Ребенка осмотрел врач-спасатель, видимых повреждений обнаружено не было, сам "пленник" ни на что не жаловался", — сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Ранее тюменские спасатели помогли четырехлетней девочке, которая во время игры застряла в стиральной машине. Прибыв на место, спасатели полностью разобрали технику, чтобы не травмировать ребенка. Сначала они извлекли барабан из корпуса машинки, а затем с помощью гидравлического оборудования достали девочку из барабана. Ребенок не пострадал.
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