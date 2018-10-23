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Девушки погибли из-за селфи с самолетом
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Две мексиканки погибли при попытке сделать селфи с самолетом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В мексиканском городе Чинипас две молодые девушки погибли, делая селфи с самолетом, идущим на посадку, сообщает издание Proceso.
Сообщается, что девушки приехали в город, чтобы увидеть скачки, проходившие рядом с местным аэропортом. После окончания мероприятия девушки вышли на взлетную полосу, чтобы сделать селфи.
Обе погибли в результате удара по голове крылом легкомоторного самолета, который совершал посадку. Звук приближающегося самолета девушки, видимо, не услышали из окружающего шума.
Как позднее рассказал пилот самолета, он видел девушек, однако не успел избежать столкновения.
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