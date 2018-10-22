Как в России пропадают люди

На Камчатке нашли останки пропавшего четыре месяца назад ребенка

Охотники Камчатского края нашли в лесу одежду и фрагменты костей ребенка, в трех километрах от места его исчезновения. Мальчика потеряли еще четыре месяца назад — на поиски отправились около сотни спасателей, однако обнаружить его так и не удалось. СК рассматривает несколько версий случившегося — в том числе, нападение дикого животного. Между тем, по данным прокуратуры , только в поселке Усть-Камчатск за октябрь медведи 12 раз появлялись в жилой зоне.

В камчатском лесу найдены одежда и фрагменты костей 5-летнего мальчика, который пропал в июня 2018 года. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, одежду ребенка вечером 19 октября обнаружили охотники из числа местных жителей. Она была найдена в лесистой местности, расположенной в трех километрах от села Карымай, где проживал ребенок.

«Одна из родственниц мальчика, выехав на место, подтвердила принадлежность всей обнаруженной одежды и обуви пропавшему ребенку, в которой он находился в момент исчезновения», — говорится в заявлении СК.

На следующий день на место обнаружения вещей выехали следователи и сотрудники полиции. Тогда они установили, что вещи ребенка были разбросаны по неровной тропе в трех местах и на общем расстоянии 33 метров.

«В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом, часть вещей обнаружена под ним. В ходе осмотра найдены обувь и все фрагменты одежды, в которой находился ребенок на момент исчезновения, кроме головного убора. Одежда имеет множественные повреждения в виде повреждений линейной и круглой форм с неровными краями. В одном из мест обнаружения одежды при тщательном исследовании грунта обнаружены три фрагмента костей, предположительно, человека», — сообщили в ведомстве.

По словам старшего помощника главы СК по Камчатскому краю Елены Матафоновой, следствие рассматривает несколько версий случившегося — в том числе, нападение медведя. По факту обнаружения вещей и фрагментов костей ребенка назначены судебно-медицинская, генотипическая и трассологическая экспертизы. Получив результаты, оперативники смогут окончательно установить причину произошедшего.

Эта трагическая история началась 22 июня 2018 года. В этот день 5-летний мальчик вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки, расположенного в селе Карымай Усть-Большерецкого района. По данным очевидцев, ребенок направился в сторону леса. Больше его никто не видел.

Вечером того же дня развернулась поисково-спасательная операция. В селе организовали оперативный штаб. Через некоторое время к местным спасателям подключились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и кинологи.

Поиском мальчика занимались более 80 человек. 25 июня вертолет Ми-8 Росгвардии, оборудованный тепловизором, провел визуальный осмотр местности. Однако из-за высоты кустарниковой растительности поиск был затруднен. В итоге, по данным агентства «Камчатка-Информ», никого, кроме двух медведей, вертолету обнаружить не удалось. Активная фаза поисков ребенка шла две недели, однако результатов она не принесла. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

следственном комитете не исключают, что на мальчика мог напасть медведь. Отметим, что на Камчатке обитают самые крупные бурые медведи в мире. Средняя масса самца составляет 268,7 кг, самки — 174,9 кг.

22 октября 2018 года прокуратура Камчатского края потребовала от властей принять меры по защите местных жителей от медведей в Усть-Камчатском районе.

В ведомстве заявили, что жители поселка Усть-Камчатск жалуются на частое появление медведей в жилой зоне, отмечает «Камчатка-Информ». По данным прокуратуры, только за три недели октября официально зафиксировано 12 таких фактов.

«Целенаправленные и комплексные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан в районе не принимаются. Система оповещения населения о появлении медведей не отлажена. В случае опасности на помощь местным жителям приходят общественники из охотобщества, которые за свой собственный счет выезжают в любое время суток по сообщениям о выходе хищных животных к жилищам», — заявили в ведомстве.

Накануне прокуратура провела межведомственное совещание с представителями МВД , местного самоуправления и общественного объединения охотников. На нем стороны решили до 1 ноября разработать и подписать трехстороннее соглашение о совместной деятельности по защите населения района от диких животных.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с января по май 2018 года объединение приняло восемь заявок о пропаже детей возрасте от нуля до 12 лет в лесной местности. Один из них погиб, семеро обнаружены живыми. В городской среде за этот период пропало 565 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Десять из них погибли, не найденными остались 24 человека, остальные вернулись домой.

За 2016-2018 год на горячую линию отряда поступило 24902 заявки о пропаже людей со всей России. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель «Лизы Алерт» Григорий Сергеев

«Причем эта цифра из года в год растет. Если в 2016 году число заявок составляло 6 тыс., в 2017 году 9,4 тыс., то за 9 месяцев 2018 года к нам поступило 9,4 тыс. обращений о пропавших людях. C 2016 года по текущий день найдено погибшими 3 157 человек. При этом за 9 месяцев текущего года мы не смогли найти 839 человек, погибшими найдено 956 человек. Если учесть, что это цифры — только по данным нашего отряда, то реальная ситуация в России гораздо страшнее», — отметил он.

Помимо камчатской истории, в СМИ попадали и другие случаи пропажи детей в лесной местности. Так, в июне 2017 года житель Орловской области обратился в полицию и рассказал о пропаже его 32-летней жены и полугодовалого сына. Он заявил, что вместе с семьей ехал в соседнюю область. Через некоторое время они приняли решение отдохнуть у лесополосы Орловского района. Когда мужчина проснулся, его супруги и ребенка уже не было в машине. Старшие дети рассказали ему, что ночью мать ушла, забрав с собой младенца.

По факту произошедшего была проведена широкомасштабная поисковая операция — в ней участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели и волонтеры. В итоге женщина и младенец были обнаружены мертвыми в лесополосе вблизи деревни Становое.

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия — совершение матерью убийства сына и в последующем ее самоубийство», — отмечали тогда в Следственном комитете.

Еще один инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда в Тербунском районе Липецкой области пропал трехлетний ребенок. По данным следствия, он исчез в то время, когда его отец занимался сенокосом.

Поиском мальчика занялись более 150 сотрудников МЧС , для проведения операции они использовали вертолет и квадрокоптеры. 19 июля, спустя шесть дней после пропажи, в окрестностях села Голосновка в Воронежской области были обнаружены вещи ребенка, а чуть позже — его тело. Причиной смерти правоохранители назвали обезвоживание.

В октябре 2017 года на Кубани также произошла история с пропажей ребенка, однако, в отличие от предыдущих, завершилась она благополучно. 22 октября прошлого года 12-летний мальчик принимал участие в соревнованиях по спортивному ориентированию — они проводились в станице Саратовской. Подросткам дали задание пройти определенный маршрут при помощи карты и компаса.

По окончании состязания организаторы обнаружили, что двое детей на финиш не прибыли. Пропавшую девочку нашли быстро, а вот для поиска мальчика была развернута поисково-спасательная операция с привлечением волонтеров, военных, а также двух вертолетов армейской авиации Ми-8 и Ми-28Н «Ночной охотник».

Обнаружить ребенка удалось уже на следующий день. Спасатели нашли его в 25 км от места, где он был замечен в последний раз. В региональном СК позже заявили, что мальчик заблудился в лесу.