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Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята
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Строители вытащили из воды съехавший пролет Крымского моста 

ТК «Звезда» + ещё 26 1 час назад
Строители убрали из воды блок железнодорожного пролета Крымского моста, съехавший на прошлой неделе.
Металлический элемент пролета был разрезан на пять частей. После этого он был поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку, сообщили «Звезде» в пресс-службе Крымского моста.
Ожидается, что уже в ближайшее время завод-производитель поставить новую металлоконструкцию.
Ранее стало известно, что инцидент произошел из-за технической неисправности одной из домкратных систем. Вместе с тем сообщалось, что этот случай никак не скажется на сроках реализации проекта — железная дорога будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.
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