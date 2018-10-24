Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята

Строители вытащили из воды съехавший пролет Крымского моста

Строители убрали из воды блок железнодорожного пролета Крымского моста, съехавший на прошлой неделе.

Металлический элемент пролета был разрезан на пять частей. После этого он был поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку, сообщили «Звезде» в пресс-службе Крымского моста.

Ожидается, что уже в ближайшее время завод-производитель поставить новую металлоконструкцию.

Ранее стало известно, что инцидент произошел из-за технической неисправности одной из домкратных систем. Вместе с тем сообщалось, что этот случай никак не скажется на сроках реализации проекта — железная дорога будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.