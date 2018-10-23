Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины

Из-за погони чиновники выбросили все деньги из машины

Ленинградской области чиновник и депутат выбросили в окно автомобиля 300 тысяч рублей, уходя от погони, сообщает издание 47news.ru

Инцидент произошел в поселке Токсово Всеволжского района. Глава администрации Токсово Андрей Кожевников потребовал взятку в размере 300 тысяч рублей за починку очистных сооружений у директора местного энергетического комплекса.

Получать взятку в условленном месте на трассе Кожевников прибыл в компании местного депутата Михаила Кучерявого.

Когда Кожевников и Кучерявый получили деньги, появилась полиция. Чиновник и депутат сели в автомобиль с намерением скрыться от полиции. Уходя от погони, они начали выбрасывать в окно полученные деньги.

Отмечается, что купюры были обработаны спецсоставом, который впоследствии был обнаружен и на руках, и на одежде, и в автомобиле подозреваемых.

В процессе следственных действий Кожевников почувствовал себя плохо и был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Депутат Кучерявый ожидает суда под подпиской о невыезде.