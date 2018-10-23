Ещё
Из-за погони чиновники выбросили деньги из машины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за погони чиновники выбросили все деньги из машины 

Рамблер + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области чиновник и депутат выбросили в окно автомобиля 300 тысяч рублей, уходя от погони, сообщает издание 47news.ru.
Инцидент произошел в поселке Токсово Всеволжского района. Глава администрации Токсово Андрей Кожевников потребовал взятку в размере 300 тысяч рублей за починку очистных сооружений у директора местного энергетического комплекса.
Получать взятку в условленном месте на трассе Кожевников прибыл в компании местного депутата Михаила Кучерявого.
Когда Кожевников и Кучерявый получили деньги, появилась полиция. Чиновник и депутат сели в автомобиль с намерением скрыться от полиции. Уходя от погони, они начали выбрасывать в окно полученные деньги.
Троих российских депутатов обвинили в 14 убийствах
Отмечается, что купюры были обработаны спецсоставом, который впоследствии был обнаружен и на руках, и на одежде, и в автомобиле подозреваемых.
В процессе следственных действий Кожевников почувствовал себя плохо и был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Депутат Кучерявый ожидает суда под подпиской о невыезде.
Комментарии49
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой584
Названа главная цель керченского стрелка275
Путин пошутил про герб США222
Почему проиграл Макгрегор, новая гонка вооружений и другие события дня4
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки208
Видео
01:42
Почему проиграл Макгрегор, новая гонка вооружений и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество
00:18
Google Maps назвал Раду предателем
В мире Статьи
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
01:45
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение