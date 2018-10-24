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У керченского стрелка нашли инструкции по сбору бомбы
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СМИ: у стрелка из Керчи нашли инструкции по созданию бомбы 

Рамблер 7 часов назад
У студента Владислава Рослякова, устроившего нападение на колледж в Керчи, нашли флешку со скриншотами из игры Doom, снимками колледжа и сотней инструкций для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал отмечает, что флешку с этой информацией обнаружили среди вещей Рослякова на месте преступления.
Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, 18-летний Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.
Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.
СМИ писали, что перед нападением Росляков закопал на пустыре некий сейф. Также на пустыре нашли сожженную Библию, личные вещи молодого человека и нож.
«Московский комсомолец» рассказал об интернет-дружбе Рослякова с участниками боевых действий в Чечне и Донбассе. По данным «МК», он подробно расспрашивал их о том, где можно достать оружие, какое лучше, и можно ли собрать оружие самому.
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