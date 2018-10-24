У керченского стрелка нашли инструкции по сбору бомбы

СМИ: у стрелка из Керчи нашли инструкции по созданию бомбы

У студента Владислава Рослякова , устроившего нападение на колледж в Керчи , нашли флешку со скриншотами из игры Doom, снимками колледжа и сотней инструкций для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что флешку с этой информацией обнаружили среди вещей Рослякова на месте преступления.

Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, 18-летний Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.

Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.

СМИ писали, что перед нападением Росляков закопал на пустыре некий сейф. Также на пустыре нашли сожженную Библию, личные вещи молодого человека и нож.