Ан-24 обстреляли под Хабаровском

В Хабаровском крае неизвестные обстреляли пассажирский самолет Ан-24, сообщает «Интерфакс».
Самолет следовал рейсом Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, инцидент произошел 17 октября.
После приземления в Хабаровске наземные службы аэропорта обнаружили в обшивке самолета отверстие и пулю от автомата Калашникова.
«При проведении технического обслуживания пассажирского Ан-24 после приземления в Хабаровске техников насторожило нештатное отверстие в обтекателе локатора. При демонтаже локатора внутри обнаружилась пуля от автомата Калашникова», — рассказал «Интерфаксу» источник в наземных службах аэропорта.
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с обстрелом самолета.