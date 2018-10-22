Ан-24 обстреляли под Хабаровском

Неизвестные обстреляли Ан-24 под Хабаровском

Самолет следовал рейсом Николаевск-на-Амуре Хабаровск , инцидент произошел 17 октября.

После приземления в Хабаровске наземные службы аэропорта обнаружили в обшивке самолета отверстие и пулю от автомата Калашникова.

«При проведении технического обслуживания пассажирского Ан-24 после приземления в Хабаровске техников насторожило нештатное отверстие в обтекателе локатора. При демонтаже локатора внутри обнаружилась пуля от автомата Калашникова», — рассказал «Интерфаксу» источник в наземных службах аэропорта.