Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок

Рядом с колледжем в Керчи произошел взрыв

В доме, расположенном рядом с политехническим колледжем Керчи , произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По словам спасателей, инцидент произошел в офисном помещении фирмы «Благодать» во время замены газовых баллонов.

На одном из баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь, и от искры произошел хлопок.

Взрывной волной выбило окна и двери, начался пожар на площади в шесть квадратных метров. В результате инцидента пострадала женщина.

По данным ТАСС, причиной происшествия стало неосторожное обращение с баллоном — его уронили.

Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой. Первоначально сообщалось, что в здании мог взорваться газ.

Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах, по последним данным, находятся более 50 пострадавших.