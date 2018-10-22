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Горение на свалке в Таганроге потушено
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Горение на свалке в Таганроге потушено 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Загоревшийся на прошлой неделе полигон твердых бытовых отходов в Таганроге потушен, свалку рекультивируют более чем за 1 млрд рублей в течение восьми лет. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
По словам Лисицкого, мусорный полигон загорелся 16 октября, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Общая площадь полигона — 27 га. Полигон эксплуатируется больше 40 лет, глубина -15 м, высота — 17 м.
"При понижении температуры начинает активно происходить так называемое органическое горение, гниение. Открытое горение ликвидировано, пересыпали грунтом, чтобы не было задымления, тления тела полигона. Мы высыпали больше 300 машин грунта", — сказал Лисицкий.
Он добавил, что специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха, предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в районе свалки не превышены. На месте дежурит пожарная машина.
"В этом году у нас проект [по рекультивации] выполнен, мы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы, сейчас проходим этап достоверности смет. После этого, думаю, будем обращаться в федерацию за выделением средств для рекультивации полигона. Подготовительный этап идет полтора года, срок рекультивации полный — восемь лет: четыре года — строительный, выравнивание плоскостей, пересыпка грунтом, и четыре года — биологический. По документации — 1 млрд 50 млн рублей [необходимо на рекультивацию], что-то уменьшится, пересчитается, не думаю, что сумма вырастет", — добавил глава администрации Таганрога.
Как он уточнил, согласно законодательству, с 2019 года должен прекратиться вывоз мусора на данный полигон. Один из участков уже не эксплуатируется. Мусор будут вывозить за город — в межмуниципальный экологический полигон, который создается в Неклиновском районе.
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