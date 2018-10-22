Российский полицейский забодал задержанного и попал на видео

Сотрудник патрульно-постовой службы в Кирове в дверном проеме отдела полиции неожиданно ударил гражданина головой в лицо. Видеозапись инцидента в понедельник, 22 октября, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве отметили, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.