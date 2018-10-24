Иркутского педофила поймали в лесу

Задержанный в Иркутской области педофил скрывался в лесу

Педофил, изнасиловавший двух школьниц в Иркутской области и задержанный гражданами в деревне Столбова, скрывался в лесу, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает СУСК РФ региона.

Ранее сообщалось, что житель Иркутского района 19 октября изнасиловал двух 12-летних школьниц. Известно, что полгода назад он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за аналогичные преступления. По данному факту СУСК РФ региона было заведено уголовное дело. Утром в среду жители деревни Столбова задержали подозреваемого в магазине и удерживали до приезда полиции. В следственном отделе была установлена личность задержанного, им оказался подозреваемый 51-летний Сергей Шеремет

"Все это время Сергей Шеремет скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от указанной деревни. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками СКР проводятся судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы.