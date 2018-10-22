Ещё
Рваную одежду пропавшего ребенка нашли на Камчатке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке охотники обнаружили в лесу одежду пропавшего ребенка 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Разорванную одежду пятилетнего мальчика, пропавшего в июне этого года, обнаружили охотники в лесу вблизи села Карымай Усть-Большерецкого района, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
Ранее сообщалось, что 22 июня 2018 года ребенок вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки в селе Карымай Усть-Большерецкого района и пропал. Со слов очевидцев, мальчик направился в сторону леса. Активные поиски велись в течение двух недель, однако результатов не принесли. По факту исчезновения ребенка следователи завели уголовное дело.
"Вечером 19 октября охотники из числа местных жителей в лесистой местности, в трех километрах западнее села Карымай, обнаружили одежду ребенка. Одна из родственниц мальчика выехав на место, подтвердила принадлежность всей обнаруженной одежды и обуви пропавшему ребенку, в которой он находился в момент исчезновения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что утром в субботу на место обнаружения вещей выехали сотрудники СК и полиции. Он установили, что одежда ребенка разбросана в трёх местах на общем расстоянии 33 метров на одной неровной тропе.
"В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом, часть вещей обнаружена под ним. В ходе осмотра найдены обувь и все фрагменты одежды, в которой находился ребенок на момент исчезновения, кроме головного убора. Одежда имеет множественные повреждения в виде повреждений линейной и круглой форм с неровными краями. В одном из мест обнаружения одежды при тщательном исследовании грунта обнаружены три фрагмента костей, предположительно, человека", — заявили в ведомстве.
Вместе с тем, следствие пока не берется делать выводы относительно найденных останков и причин смерти человека, которому они принадлежат. В СК назначены судебно-медицинская, генотипическая и трасологическая экспертизы. Расследование уголовного дела будет продолжено.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия встала на защиту Белоруссии
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней134
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
Раскрыты премии красноармейцев за атаку Берлина
Казни и суды: что будет с Россией без Совета Европы
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение