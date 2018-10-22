Рваную одежду пропавшего ребенка нашли на Камчатке

На Камчатке охотники обнаружили в лесу одежду пропавшего ребенка

Ранее сообщалось, что 22 июня 2018 года ребенок вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки в селе Карымай Усть-Большерецкого района и пропал. Со слов очевидцев, мальчик направился в сторону леса. Активные поиски велись в течение двух недель, однако результатов не принесли. По факту исчезновения ребенка следователи завели уголовное дело.

"Вечером 19 октября охотники из числа местных жителей в лесистой местности, в трех километрах западнее села Карымай, обнаружили одежду ребенка. Одна из родственниц мальчика выехав на место, подтвердила принадлежность всей обнаруженной одежды и обуви пропавшему ребенку, в которой он находился в момент исчезновения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в субботу на место обнаружения вещей выехали сотрудники СК и полиции. Он установили, что одежда ребенка разбросана в трёх местах на общем расстоянии 33 метров на одной неровной тропе.

"В двух местах вещи хаотично забросаны грунтом, часть вещей обнаружена под ним. В ходе осмотра найдены обувь и все фрагменты одежды, в которой находился ребенок на момент исчезновения, кроме головного убора. Одежда имеет множественные повреждения в виде повреждений линейной и круглой форм с неровными краями. В одном из мест обнаружения одежды при тщательном исследовании грунта обнаружены три фрагмента костей, предположительно, человека", — заявили в ведомстве.

Вместе с тем, следствие пока не берется делать выводы относительно найденных останков и причин смерти человека, которому они принадлежат. В СК назначены судебно-медицинская, генотипическая и трасологическая экспертизы. Расследование уголовного дела будет продолжено.