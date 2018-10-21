Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась

Посольство России на Кипре сообщило о гибели двух россиян

Посольство России на Кипре подтвердило гибель двух российских туристов по дороге между Лачи и Акамасом.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о гибели двух российских туристов на Кипре с прискорбием подтверждаем, что 20 октября арендованная двумя российскими гражданами машина упала с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса)», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Посольство уточняет, что тела российских туристов сейчас находятся в морге Пафоса, а их документы в полиции. В настоящий момент разыскиваются родственники россиян.

Ранее о гибели двух россиян на Кипре сообщало издание Cyprus Mail. По его данным, машина 58-летнего мужчины и его 48-летней жены упала с обрыва высотой 30 м. Семейная пара прибыла на Кипр 10 октября и должна была вернуться на родину 24 октября.