Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась

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Посольство России на Кипре сообщило о гибели двух россиян 

Rambler News Service 4 часа назад
Посольство России на Кипре подтвердило гибель двух российских туристов по дороге между Лачи и Акамасом.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о гибели двух российских туристов на Кипре с прискорбием подтверждаем, что 20 октября арендованная двумя российскими гражданами машина упала с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса)», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
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Посольство уточняет, что тела российских туристов сейчас находятся в морге Пафоса, а их документы в полиции. В настоящий момент разыскиваются родственники россиян.
Ранее о гибели двух россиян на Кипре сообщало издание Cyprus Mail. По его данным, машина 58-летнего мужчины и его 48-летней жены упала с обрыва высотой 30 м. Семейная пара прибыла на Кипр 10 октября и должна была вернуться на родину 24 октября.
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