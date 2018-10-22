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Мать стрелка из Керчи попала в психиатрическую клинику
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Мама керченского стрелка попала в психиатрическую клинику 

Teleprogramma.pro + ещё 21 1 час назад
Фото: Instagram
Сегодня стало известно, что после трагедии мама Владислава Рослякова так и не появлялась дома. По словам бабушки керченского стрелка, женщина находится в психбольнице.
Несколько дней назад в Керчи произошла трагедия. Студент четвертого курса начала стрелять по ученикам и преподавателям, а затем взорвал бомбу. В результате 21 человек погиб, еще около 50 пострадавших находятся в больнице. Правоохранительные органы установили, что преступление совершил 18-летний Владислав Росляков. Он застрелился сразу после того, как учинил взрыв. Как позже стало известно, родители юноши давно находятся в разводе.
Как рассказала подруга Владислава, он отличался от своих одногруппников, поэтому они часто его унижали. В какой-то момент молодой человек понял, что не хочет жить, но перед этим решил отомстить сокурсникам. Отец студента не знал, что его сын вырос замкнутым человеком. А мама Рослякова уже много лет работает санитаркой в местном диспансере и день трагедии она помогала пострадавшим. Из больницы ее сразу отвезли на допрос сотрудники полиции.
Выяснилось, что после этого женщина так не вернулась домой. Журналисты вышли на связь с бабушкой керченского стрелка. «Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться с ней я до сих пор не смогла», — поделилась Галина Рослякова с изданием «Собеседник». Ранее поступала информация, что мама Владислава пыталась покончить с собой. По словам знакомых семьи Рослякова, она состояла в секте «Свидетелей Иеговы», но ее сын был противником этого учения.
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