Мать стрелка из Керчи попала в психиатрическую клинику

Мама керченского стрелка попала в психиатрическую клинику

Сегодня стало известно, что после трагедии мама Владислава Рослякова так и не появлялась дома. По словам бабушки керченского стрелка, женщина находится в психбольнице.

Несколько дней назад в Керчи произошла трагедия. Студент четвертого курса начала стрелять по ученикам и преподавателям, а затем взорвал бомбу. В результате 21 человек погиб, еще около 50 пострадавших находятся в больнице. Правоохранительные органы установили, что преступление совершил 18-летний Владислав Росляков. Он застрелился сразу после того, как учинил взрыв. Как позже стало известно, родители юноши давно находятся в разводе.

Как рассказала подруга Владислава, он отличался от своих одногруппников, поэтому они часто его унижали. В какой-то момент молодой человек понял, что не хочет жить, но перед этим решил отомстить сокурсникам. Отец студента не знал, что его сын вырос замкнутым человеком. А мама Рослякова уже много лет работает санитаркой в местном диспансере и день трагедии она помогала пострадавшим. Из больницы ее сразу отвезли на допрос сотрудники полиции.