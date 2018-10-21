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Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
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Битаров: вводить режим ЧС во Владикавказе после пожара на заводе нет необходимости 

ТАСС 2 часа назад
Режим чрезвычайной ситуации вводить во Владикавказе после пожара на заводе "Электроцинк" нет необходимости, сообщил журналистам на месте происшествия глава Северной-Осетии — Алании Вячеслав Битаров.
"А для чего вводить ЧС? Мы стоим и дышим. На окраинах все живут и дышат спокойно. Да, есть в атмосферном воздухе превышения по углекислому газу, но когда идет пожар и дым, он содержится. Но он <…> не отравит наших людей", — сказал он, отметив, что школы и детсады закрываться не будут.
Битаров также считает, что выезжать из города или нет — "это право каждого [жителя]". "Моя семья находится здесь [в городе], мои младшие [дети] находятся здесь. Это производство, на любом производстве может пожар произойти", — сказал он.
Также Битаров сообщил, что власти Северной Осетии обсудят судьбу работников остановленного после пожара завода "Электроцинк".
"Мы обсудим. Это будет один из главных вопросов — 2 тыс. человек куда девать", — сказал он.
Пожар произошел ночью 21 октября в цехе электролиза на металлургическом заводе "Электроцинк", его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы, жертв среди персонала нет. В 13:12 мск пожар был локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
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