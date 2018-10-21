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МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
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МЧС заявило об отсутствии необходимости эвакуации населения во Владикавказе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Никакой необходимости в эвакуации жителей из-за пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе нет, превышений ПДК опасных веществ в воздухе не зафиксировано, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Пожар на заводе во Владикавказе локализован
«По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано. Угрозы взрыва нет. Эвакуация населения Республики Северная Осетия нецелесообразна», — сообщается на сайте ведомства.
Подчеркивается, что пожар был локализован в 13.12 по московскому времени.
В воскресенье цех завода «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар. Сообщалось о гибели одного пожарного.
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