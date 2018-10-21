МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе

МЧС заявило об отсутствии необходимости эвакуации населения во Владикавказе

«По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано. Угрозы взрыва нет. Эвакуация населения Республики Северная Осетия нецелесообразна», — сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что пожар был локализован в 13.12 по московскому времени.

В воскресенье цех завода «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар. Сообщалось о гибели одного пожарного.