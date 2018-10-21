Новые подробности: шокирующие детали бойни в Керчи

Опубликовано видео расстрела в керченском колледже

В Сети появилось видео стрельбы студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова в своем учебном заведении, в результате чего 21 человек погиб и около 50 получили ранения. На кадрах виден момент взрыва, а также то, как Росляков застрелил учительницу и одного из учеников заведения. Обращает на себя внимания то, что Росляков, расстреливая людей, идет по коридорам спокойной походкой, неспешно перезаряжая дробовик.

В интернете опубликовано видео того, как в среду 17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы в своем учебном заведении, в результате чего 21 человек погиб и около 50 получили ранения, передают «Вести».

На кадрах видно, как в разгар учебного дня, когда в здании и во дворе около него много учеников, убийца проходит к запасному входу. С собой он несет рюкзак и большую плечевую сумку, в которых лежат оружие, взрывпакеты и дымовые шашки. Он спокойно заходит в здание — там нет ни рамок металлоискателей и даже вахтера.

На нем — под темной ветровкой — видна белая футболка с надписью «Ненависть». Росляков поднимается по лестнице, около лифта с кем-то здоровается, и они вдвоем идут дальше по коридору. Далее съемка прерывается. Следующие кадры: Росляков в коридоре около окна напротив входа в один из кабинетов копается в своем рюкзаке — по всей видимости, готовит взрывное устройство к детонации.

Далее начинается большая перемена и происходит взрыв на первом этаже в коридоре. Удар выбивает стекла и рамы — это видно и на кадрах с улицы. Ученики разбегаются, закрывая голову руками, коридор заполняется дымом. Все стекла холла около центрального входа буквально вынесены. Те, кто был ближе к эпицентру взрыва лежат на полу. Раненые девушки пытаются отползти подальше.

Далее видно, как Росляков идет по коридору второго этажа уже с ружьем. Навстречу ему выходит учительница, парень стреляет в нее, женщина падает, а Росляков идет дальше. В конце коридора появляется ученик — Росляков стреляет в него, и ученик падает.

Росляков идет дальше спокойной походкой, постоянно неспешно перезаряжая дробовик.

Между тем, следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад — в январе 2017 года. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах . Он также добавил, что студент действовал в одиночку.

В частности, Росляков тренировался взрывать самодельные устройства — полиция уже проверяет поле, на котором это предположительно могло происходить. Поле находится неподалеку от дома, где жил Росляков.

Перед тем, как совершить преступление, именно на этом поле 18-летний студент сжег религиозную литературу — здесь были обнаружены обгоревшие страницы Библии. На одной из них была обведена фраза: «Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его».

По одной из версий, взрывное устройство Росляков мог сделать из тротила, извлеченного из снарядов времен Второй мировой войны. Взрывное устройство было начинено металлическими предметами, передает ФАН.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что хирурги извлекали из раненых в Керчи болты, шайбы и изогнутые гвозди. При этом она отмечала, что, поскольку эти предметы грязные, «тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами».

Обращению с оружием Росляков обучался в июле — он прошел шестичасовую программу в центре подготовки в Симферополе. Сертификат, необходимый для получения лицензии на покупку оружия, датирован 18 июля 2018 года.

Ранее следователи выяснили, что ружье и 150 патронов к нему Росляков купил сам на законных основаниях за пять дней до трагедии.

8 сентября 18-летний студент получил разрешение на ношение оружия после того, как прошел необходимые тесты и психологическую экспертизу.

Заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что устроившим расстрел в керченском колледже студентом двигала ненависть к людям.

По словам Форманчука, Росляков «тщательно все спланировал, и его действия были основаны на ненависти к обществу, в котором он жил, к тем ребятам, с которыми учился, и учителям, которые работали в колледже»

Он добавил, что Росляков стал жертвой культа насилия, от которого особенно страдают люди с деформированной психикой.

19 октября прошла церемония прощания с погибшими. Проститься с жертвами массового убийства пришли более 20 тысяч человек. Церемония прошла на площади Ленина в Керчи. Стоит отметить, что 21-й жертвой бойни является сам нападавший, который покончил с собой в библиотеке учебного заведения, передает НСН.